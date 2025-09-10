„Кампања одмазде“ или недовољна лојалност? ТРОЈИЦА БИВШИХ ЧЛАНОВА ФБИ ТУЖИЛА ТРАМПОВУ АДМИНИСТРАЦИЈУ: Председник није заборавио...
ВАШИНГТОН: Бивши вршилац дужности директора америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Брајан Дрискол и још два бивша висока званичника, који су прошлог месеца отпуштени, тужили су данас администрацију председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, пренео је Ројтерс.
Како се наводи, они тврде да су отпуштени у "кампањи одмазде", усмерену на званичнике који су сматрани недовољно лојалним.
У тужби се наводи да је директор ФБИ Кеш Пател рекао да му је наређено да отпусти свакога ко је радио на кривичној истрази против Трампа.
ФБИ је покушао да затвори председника и он то није заборавио, рекао је Пател Дрисколу, пише у тужби.
Стив Џенсен, бивши помоćник директора теренске канцеларије у Вашингтону, и Спенсер Еванс, бивши високи званичник теренске канцеларије у Лас Вегасу, такође су тужиоци у тужби.