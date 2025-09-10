overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Кампања одмазде“ или недовољна лојалност? ТРОЈИЦА БИВШИХ ЧЛАНОВА ФБИ ТУЖИЛА ТРАМПОВУ АДМИНИСТРАЦИЈУ: Председник није заборавио...

10.09.2025. 19:54 19:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
трамп
Фото: Iustracija/Tanjug/AP

ВАШИНГТОН: Бивши вршилац дужности директора америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Брајан Дрискол и још два бивша висока званичника, који су прошлог месеца отпуштени, тужили су данас администрацију председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, пренео је Ројтерс.

Како се наводи, они тврде да су отпуштени у "кампањи одмазде", усмерену на званичнике који су сматрани недовољно лојалним.
 

У тужби се наводи да је директор ФБИ Кеш Пател рекао да му је наређено да отпусти свакога ко је радио на кривичној истрази против Трампа.
 

ФБИ је покушао да затвори председника и он то није заборавио, рекао је Пател Дрисколу, пише у тужби.
 

Стив Џенсен, бивши помоćник директора теренске канцеларије у Вашингтону, и Спенсер Еванс, бивши високи званичник теренске канцеларије у Лас Вегасу, такође су тужиоци у тужби.
 

ФБИ фби истрага тужба трампова администрација Доналд Трамп
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„УПОЗОРИО САМ КАТАР, АЛИ НАЖАЛОСТ ПРЕКАСНО“ Трамп: Одлука да се изведе напад била је искључиво Нетанјахуова

„Снажан савезник и пријатељ САД“

„УПОЗОРИО САМ КАТАР, АЛИ НАЖАЛОСТ ПРЕКАСНО“ Трамп: Одлука да се изведе напад била је искључиво Нетанјахуова

09.09.2025. 23:32 23:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај