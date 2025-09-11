Туристички рај претворен у хаос
КАТАСТРОФА НА БАЛИЈУ Најмање 14 мртвих, стотине евакуисаних
ЏАKАРТА: Најмање 14 особа настрадало је у поплавама на Балију, а две се воде као нестале, док је најмање 500 особа евакуисано у школе и џамије, саопштиле су данас власти.
Kиша у међувремену престала, а 125 спасилаца је ангажовано у потрази за две нестале особе у туристичком центру Денпасару, рекао је портпарол агенције за ублажавање последица катастрофа Абдул Мухари.
Јаке кише у уторак и среду изазвале су поплаве у Денпасару и шест од осам региона Балија, блокирајући главне путеве, укључујући приступ међународном аеродрому на индонежанском острву, преноси АП.
Већина смртних случајева догодила се када су реке, које су избиле из корита, однеле људе, а међу жртвама није било странаца. Спасиоци и даље пумпају воду из неколико поплављених зграда, а око 500 војника је ангажовано да очисти улице од блата, рушевина и камења.
''Врхунац (невремена) је прошао и вода се генерално повукла. Сада се фокусирамо на чишћење блата са улица“, рекао је Абдул. Јака киша је такође изазвала поплаве у Источној Нуса Тенгари у Индонезији, где су четири особе погинуле.