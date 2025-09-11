overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Туристички рај претворен у хаос

КАТАСТРОФА НА БАЛИЈУ Најмање 14 мртвих, стотине евакуисаних

11.09.2025. 09:14 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Невреме
Фото: pixabay.com

ЏАKАРТА: Најмање 14 особа настрадало је у поплавама на Балију, а две се воде као нестале, док је најмање 500 особа евакуисано у школе и џамије, саопштиле су данас власти.

Kиша у међувремену престала, а 125 спасилаца је ангажовано у потрази за две нестале особе у туристичком центру Денпасару, рекао је портпарол агенције за ублажавање последица катастрофа Абдул Мухари.

Јаке кише у уторак и среду изазвале су поплаве у Денпасару и шест од осам региона Балија, блокирајући главне путеве, укључујући приступ међународном аеродрому на индонежанском острву, преноси АП.

Већина смртних случајева догодила се када су реке, које су избиле из корита, однеле људе, а међу жртвама није било странаца. Спасиоци и даље пумпају воду из неколико поплављених зграда, а око 500 војника је ангажовано да очисти улице од блата, рушевина и камења.

''Врхунац (невремена) је прошао и вода се генерално повукла. Сада се фокусирамо на чишћење блата са улица“, рекао је Абдул. Јака киша је такође изазвала поплаве у Источној Нуса Тенгари у Индонезији, где су четири особе погинуле.

катастрофа невреме поплава
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај