Казахстан и Русија започињу радове на изградњи нуклеарне електране велике снаге
Дана 8. августа 2025. године у насељу Улкен (Жамбиљски рејон, Алматинска област, Казахстан) започели су први радови на пројекту изградње нуклеарне електране – инжењерска истраживања за избор оптималне локације и припрему пројектне документације за изградњу нуклеарне електране велике снаге.
На догађају су присуствовали генерални директор државне корпорације „Росатом“ Алексеј Лихацов и председник Агенције за атомску енергију Републике Казахстан Алмасадам Саткалијев.
Стручњаци Инжењерског одељења „Росатома“ започели су бушење прве истраживачке бушотине и узимање узорака тла. Ова истраживања омогућиће процену сеизмичке стабилности, хидролошких карактеристика и других параметара територије, што је неопходан услов за осигуравање поузданости и безбедности будуће електране. У оквиру овог етапа истраживачких радова биће избушено најмање 50 бушотина дубине од 30 до 120 метара. На основу прикупљених података биће донета одлука о тачној локацији нуклеарне електране.
Почетак инжењерских истраживања представља кључни корак од којег зависе безбедност, поузданост и економска исплативост пројекта нуклеарне електране. Током ових радова врши се свеобухватна анализа геолошких, сеизмичких, хидролошких и еколошких карактеристика територије, на основу којих ће бити донета коначна одлука о локацији електране. Истраживања осигуравају усклађеност пројекта с међународним и националним стандардима, минимизирају еколошке и технолошке ризике и стварају основу за ефикасно пројектовање будуће нуклеарне електране.
Russia and Kazakhstan today started the construction of Kazakhstan’s first nuclear power plant in the village of Ulken near Lake Balkash.
The people Kazakhstan voted in favor of a nuclear power program last year in a 73%-27% vote. pic.twitter.com/UVeXQ8peWK
— Visegrád 24 (@visegrad24) August 8, 2025
- Почетак инжењерских истраживања у Улкену означава почетак пута ка првој нуклеарној електрани велике снаге у савременој историји Казахстана. У овој фази фокусирамо се на темељно проучавање локације како бисмо били апсолутно сигурни у њену погодност за будућу нуклеарну електрану. ‘Росатом’ је спреман да примени сво своје стечено искуство за реализацију овог стратешки важног пројекта за развој Казахстана - изјавио је генерални директор државне корпорације „Росатом“ Алексеј Лихацов.
Алмасадам Саткалијев је у свом обраћању локалним становницима и гостима на церемонији нагласио: „Данашњи дан је само први корак, али управо он одређује пут Казахстана ка формиранку нове високотехнолошке индустрије у економији земље. Уверени смо да ће изградња нуклеарне електране дати снажан подстицај развоју региона – од стварања савремене инфраструктуре до отварања нових школа, вртића и друштвених објеката. Овај пројекат је стратешки избор Казахстана, покретач дугорочног економског раста региона и земље у целини.“
Основа будуће електране су модерни реактори ВВЕР-1200 (вода-вода енергетски реактор електричне снаге 1200 МW) генерације ИИИ+. Ова технологија задовољава најстроже међународне безбедносне захтеве и већ се успешно примењује на постојећим и објектима у изградњи у Русији, Белорусији, Турској, Бангладешу, Египту и Кини. Век трајања реактора износи 60 година, уз могућност продужења за још 20 година.
Током церемоније, становницима Улкена обратили су се запослени са Лењинградске нуклеарне електране, нуклеарне електране „Акују“ (Турска), Белоруске нуклеарне електране, нуклеарне електране „Пакш-2“ (Мађарска) и нуклеарне електране „Рупур“ (Бангладеш), где већ функционишу или се граде енергетски блокови са реакторима ВВЕР-1200. Представници предузећа зажелели су успешну реализацију пројекта и истакли значај развоја нуклеарне енергетике за друштвено-економски раст региона.
Подсетимо, у јуну 2025. године „Росатом“ је одређен као лидер међународног конзорцијума за изградњу нуклеарне електране у Казахстану.