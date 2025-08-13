clear sky
31°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОЛИКО ЈЕ ПРИМИРЈЕ БЛИЗУ? Трамп: Ако мој састанак са Путином добро прође, МОГУЋ САСТАНАК РУСКОГ И УКРАЈИНСКОГ ПРЕДСЕДНИКА

13.08.2025. 19:38 19:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
д
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би, уколико његов састанак са руским председником Владимиром Путином у петак на Аљасци прође добро, убрзо могао да и састанак Путина и украјинског председника Володимира Зеленског и упозорио да ће бити озбиљних последица ако Русије не пристане на окончање рата у Украјини.

"Ако први састанак прође добро, брзо ћемо имати други. Желео бих да то урадимо готово одмах. Имаћемо брзи други састанак између председника Путина, председника Зеленског и мене, ако желе да и ја будем присутан", рекао је Трамп, преноси Ројтерс.

Трамп је рекао да постоји веома добра шанса за састанак са Путином и Зеленским након самита који се у петак опдржава на Аљасци.

"Постоји веома добра шанса да ћемо имати други састанак који ће бити продуктивнији од првог, јер ћу на првом сазнати где смо и шта радимо", рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара у Кенеди центру.

На питање новинара да ли ће Русија сносити последице ако не буде радила на мировном споразуму за Украјину, Трамп је одговорио потврдно, преноси лондонски Скај њуз.

"Биће последица, то не морам ни да кажем. Биће веома озбиљне последице", рекао је Трамп.

Трамп је такође запретио секундарним санкцијама земљама које купују руску енергију.

 

Доналд Трамп владимир путин Володимир Зеленски
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај