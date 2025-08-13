КОЛИКО ЈЕ ПРИМИРЈЕ БЛИЗУ? Трамп: Ако мој састанак са Путином добро прође, МОГУЋ САСТАНАК РУСКОГ И УКРАЈИНСКОГ ПРЕДСЕДНИКА
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би, уколико његов састанак са руским председником Владимиром Путином у петак на Аљасци прође добро, убрзо могао да и састанак Путина и украјинског председника Володимира Зеленског и упозорио да ће бити озбиљних последица ако Русије не пристане на окончање рата у Украјини.
"Ако први састанак прође добро, брзо ћемо имати други. Желео бих да то урадимо готово одмах. Имаћемо брзи други састанак између председника Путина, председника Зеленског и мене, ако желе да и ја будем присутан", рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Трамп је рекао да постоји веома добра шанса за састанак са Путином и Зеленским након самита који се у петак опдржава на Аљасци.
"Постоји веома добра шанса да ћемо имати други састанак који ће бити продуктивнији од првог, јер ћу на првом сазнати где смо и шта радимо", рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара у Кенеди центру.
На питање новинара да ли ће Русија сносити последице ако не буде радила на мировном споразуму за Украјину, Трамп је одговорио потврдно, преноси лондонски Скај њуз.
"Биће последица, то не морам ни да кажем. Биће веома озбиљне последице", рекао је Трамп.
Трамп је такође запретио секундарним санкцијама земљама које купују руску енергију.