Комшије су осетиле необичан мирис — оно што је уследило потресло је цео Бразил МАНЕКЕНКА (33) И ЊЕНА ЋЕРКА (15) НАЂЕНЕ МРТВЕ У СТАНУ

МАНЕКЕНКА (33) И ЊЕНА ЋЕРКА (15) НАЂЕНЕ МРТВЕ У СТАНУ

14.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
смрт
Фото: Pexels

Страшна трагедија потресла је Бразил након што су тела познате инфлуенсерке и манекенке Лидијане Алине Лоренсо (33) и њене петнаестогодишње ћерке Мијане Софије Сантос пронађена у њиховом стану у кварту Бара да Тихука у Рио де Жанеиру.

Како преносе локални медији R7, UOL Notícias и G1, суседи су у петак, 10. октобра, пријавили јак и необичан мирис који је долазио из стана у којем су живеле мајка и ћерка. Када су припадници ватрогасне службе ушли у стан, затекли су потресан призор — обе су биле мртве, свака у својој просторији.

Према наводима G1, Мијана је пронађена у дневној соби, док је тело Лидијане откривено у једној од спаваћих соба.

 

 

Без трагова насиља

Полиција из Бара да Тихуке потврдила је да на телима и у стану нису пронађени трагови насиља. У саопштењу је наведено да је извршен увиђај и да су тела послата на обдукцију, али узрок смрти још није утврђен. Додатне токсиколошке и форензичке анализе су у току.

– На основу прелиминарних налаза, није пронађен ниједан доказ који би указивао на физички напад – саопштила је Цивилна полиција Риа.

 

 

Нису виђене пет дана

Комшије су изјавиле да мајку и ћерку нису виделе пет дана пре него што су откривене. Обе су потицале из града Санта Сесилија, на југу Бразила, у савезној држави Санта Катарина, али су последњих година живеле у Рио де Жанеиру.

Њихове сахране одржане су у недељу, 12. октобра, на Градском гробљу Санта Сесилија.

манекенка Мајка и ћерка смрт
Вести Свет
