КОРОНА СЕ ВРАТИЛА! У Златној држави власти опет траже да се носе маске!
Власти у Калифорнији позвале су грађане да поново почну да носе заштитне маске услед неочекиваног великог пораста броја оболелих од коронавируса.
Становници Златне државе добили су упутства од здравствених власти на нивоу округа да носе маске у затвореним јавним просторима док се пренос заразе не смањи, пренео је Даилy Маил.
Калифорнија тренутно има висок ниво коронавируса у канализацији, према праћењу које води Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
Присуство вируса расте широм државе, од округа Лос Анђелес до залива Сан Франциска, па све до подручја око Сакрамента.
"Калифорнија пролази кроз летњи талас ковида", рекла је докторка Ејми Сисон, здравствена службеница у округу Јоло, који се налази западно од главног града државе.
За недељу која се завршила 23. августа, 12,07 одсто тестова на ковид широм државе било је позитивно, у поређењу са стопом од 6,03 одсто за недељу која се завршила 26. јула.
Сисон је рекла да сви старији од две године у Западном Сакраменту треба да "носе маску када су у близини других у затвореним јавним просторима".
"Ношење квалитетне маске попут Н95, КН95 или КФ94 која добро пријања и даље пружа снажну заштиту", рекла је она.
Ово долази у тренутку када су три државе на западној обали Калифорнија, Орегон и Вашингтон, формирале здравствени савез који ће сарађивати на изради сопствених смерница за вакцине.
То је одговор на одлуку министра здравља и социјалних служби Роберта Ф. Кенедија млађег да озбиљно ограничи круг оних који имају право на вакцину против ковида.
Прошле недеље, Управа за храну и лекове (ФДА), која је под Кенедијевим надзором, објавила је да само особе старе 65 година и више имају право на најновије вакцине против ковида.
Људи са здравственим стањима која их излажу већем ризику од тешке болести такође имају право на вакцину, али шира јавност и деца млађа од пет година немају.
Од када су одобрене вакцине Фајзер и Модерна мРНА за хитну употребу, људи који желе вакцину против цовид 19 морају да иду код свог лекара уместо да једноставно закажу вакцинацију у апотеци. Здравствени савез Западне обале супротставља се овом курсу савезне владе.
"ЦДЦ је постао политички алат који све више продаје идеологију уместо науке, идеологију која ће довести до озбиљних здравствених последица", рекао је гувернер Гевин Њусом.
"Калифорнија, Орегон и Вашингтон неће дозволити да људи у нашим државама буду изложени ризику", додао је он.
Здравствени званичници из осам североисточних држава сада разматрају да уведу измене у својим смерницама за вакцинацију као одговор на Кенедијеве промене.
У међувремену, Министарство здравља и социјалних служби узвратило је Здравственом савезу западне обале, оптужујући "плаве" државе да политизују здравље.
