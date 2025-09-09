ЛИСИЦЕ ЗА МОНСТРУМА У ФРАНЦУСКОЈ Ухапшен мушкарац који је плаћао за силовање деце, па гледао преко интернета
ПАРИЗ: Француска полиција ухапсила је 30-годишњег мушкарца из Бордоа осумњиченог да је плаћао за сексуално насиље над децом које би потом гледао уживо преко интернета, преносе данас француски медији.
Како је наведено из канцеларије париског тужиоца, он је наручивао силовања деце, посебно у Мадагаскару и Колумбији, за шта је плаћао преко 10.000 евра, пренео је Фигаро.
Сексуално насиље над децом за које је оптужен одвијало се у периоду од јануара 2022. до 2025. године. Како се наводи из тужилаштва, осумњичени је радио за градску администрацију у Бордоу, а због природе професије није имао контакте са децом.
Истрага је покренута након дојаве Специјалног истражног одељења за криминал из департмана Жиронде, након чега је париско тужилаштво проследило случај Канцеларији за борбу против криминала према малолетним лицима (ОФМИН).
Након претреса његове куће и радног места, као и анализе компјутера, утврђене су све околности и чињенице које терете осумњиченог.
Он је такође осумњичен и за криминална дела која је починио у Бордоу, а односе се на саушесништво у трговини лицима млађим од 15 година који су постали жртве силовања и сексуалних напада, као и на поседовање дечје порнографије.