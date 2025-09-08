overcast clouds
МАКРОН ПРЕЛОМИО Окушаће срећу и са петим премијером НИШТА ОД ИЗБОРА У ФРАНЦУСКОЈ

08.09.2025. 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
K1info.rs
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, Pool

Председник Француске Емануел Макрон именоваће новог премијера у наредним данима, саопштила је данас француска председничка палата, након што је француски парламент ускратио поверење француском премијеру Франсоа Бајруу.

Бајру, који је затражио гласање о поверењу, поднеће оставку сутра ујутру, саопштила је канцеларија премијера Ројтерсу. 

Француски премијер је затражио гласање о поверењу пре две недеље да би потврдио оправданост свог плана о буџету.

Како је пренео Фигаро, 364 посланика гласало је против, 194 за, док је 25 било уздржано. 

Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

"Народна скупштина није одобрила експозе о општим правцима политике владе. Премијер мора да поднесе оставку председнику Републике", изјавила је председница Народне скупштине Јаел Брон-Пиве.

Након пада Бајруа француски председник је приморан да тражи четвртог премијера у последњих 12 месеци.

(K1info.rs)

