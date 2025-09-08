МАКРОН ПРЕЛОМИО Окушаће срећу и са петим премијером НИШТА ОД ИЗБОРА У ФРАНЦУСКОЈ
Председник Француске Емануел Макрон именоваће новог премијера у наредним данима, саопштила је данас француска председничка палата, након што је француски парламент ускратио поверење француском премијеру Франсоа Бајруу.
Бајру, који је затражио гласање о поверењу, поднеће оставку сутра ујутру, саопштила је канцеларија премијера Ројтерсу.
Француски премијер је затражио гласање о поверењу пре две недеље да би потврдио оправданост свог плана о буџету.
Како је пренео Фигаро, 364 посланика гласало је против, 194 за, док је 25 било уздржано.
"Народна скупштина није одобрила експозе о општим правцима политике владе. Премијер мора да поднесе оставку председнику Републике", изјавила је председница Народне скупштине Јаел Брон-Пиве.
Након пада Бајруа француски председник је приморан да тражи четвртог премијера у последњих 12 месеци.
(K1info.rs)