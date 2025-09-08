СРУШЕН И ЧЕТВРТИ МАКРОНОВ ПРЕМИЈЕР Поново пала влада у Француској! Изгласано неповерење Бајруу
08.09.2025. 19:13 19:23
Коментари (0)
Пала је влада у Француској. Већина посланика у Скупиштини изгласала је неповерење премијеру Франсои Бајруу.
Национална скупштина Француске изгласала је његово разрешење с 364 гласа против и 194 за, чиме је срушена његова мањинска влада.
Ово је четврти премијер коме је изгласано неповерење, а кога је поставио председник Емануел Макрон.
🚨Le gouvernement #Bayrou est tombé.
La France entre donc dans une crise politique inédite qui pourrait se terminer par la démission d’Emmanuel Macron dans quelques mois. pic.twitter.com/u9HD1BNvtw
— Tom Boyer (@tomalxbr) September 8, 2025
(Telegraf.rs)