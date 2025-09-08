scattered clouds
СРУШЕН И ЧЕТВРТИ МАКРОНОВ ПРЕМИЈЕР Поново пала влада у Француској! Изгласано неповерење Бајруу

08.09.2025. 19:13 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Пала је влада у Француској. Већина посланика у Скупиштини изгласала је неповерење премијеру Франсои Бајруу.

Национална скупштина Француске изгласала је његово разрешење с 364 гласа против и 194 за, чиме је срушена његова мањинска влада.

Ово је четврти премијер коме је изгласано неповерење, а кога је поставио председник Емануел Макрон.

(Telegraf.rs)

 

