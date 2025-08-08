clear sky
МИСТЕРИЈА У ИТАЛИЈИ: Нестало 25 мачака, две пронађене у кесама ТУЖИЛАШТВО НА НОГАМА

РИМ: Италијанско тужилаштво покренуло је истрагу након што је у граду Коњу, у долини Аосте, током јуна и јула нестало 25 мачака.

Организација за права животиња АИДАА понудила је награду од 1.000 евра за информације које би довеле до хапшења и осуде осумњиченог за серијско убијање мачака, пренела је Анса.

Тела две животиње пронађена су у пластичним кесама, док су остале нестале без трага. 

Међу њима је и једна мачка чија је ГПС огрлица пронађена на травњаку.

АИДАА је саопштила да је ангажовала профајлера ради израде "психолошког профила" осумњиченог.

