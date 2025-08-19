МОСКВА НЕ ЧАСИ ЧАСА Трамп добио позив да посети Русију
19.08.2025. 14:05 14:09
Амерички председник Доналд Трамп има позив да посети Русију, рекао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров у интервјуу Русија 24.
„На конференцији за новинаре на Аљасци, председник Владимир Путин је потврдио овај позив, а Доналд Трамп, ако се добро сећам, рекао је да је то веома занимљиво“, рекао је руски министар спољних послова.
По његовим речима, територијалне измене су често саставни део постизања споразума.