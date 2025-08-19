broken clouds
МОСКВА НЕ ЧАСИ ЧАСА Трамп добио позив да посети Русију

19.08.2025. 14:05 14:09
Пише:
Дневник
Извор:
(Спутњик)
Фото: youtube prinstcrin/ Newsmax

Амерички председник Доналд Трамп има позив да посети Русију, рекао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров у интервјуу Русија 24.

„На конференцији за новинаре на Аљасци, председник Владимир Путин је потврдио овај позив, а Доналд Трамп, ако се добро сећам, рекао је да је то веома занимљиво“, рекао је руски министар спољних послова.

По његовим речима, територијалне измене су често саставни део постизања споразума.

 

 

Доналд Трамп Русија позив
Извор:
(Спутњик)
Пише:
Дневник
Вести Свет
