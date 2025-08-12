"МОСКВА СЕ НЕ ПРИПРЕМА ЗА КРАЈ РАТА, ВЕЋ ЗА НОВУ ОФАНЗИВУ" Зеленски позвао на јединство и појачан притисак на Русију
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски упозорио је да се руска војска не спрема да оконча рат, већ припрема нове офанзивне операције.
Зеленски је на Иксу захвалио лидерима Европске уније на досадашњој подршци Украјини.
У својој објави, Зеленски је истакао да је "кључно" да јединство ставова остане "непољуљано" и позвао је партнере да појачају притисак на Русију.
"Питања везана за безбедност Украјине и Европе сви ми разговарамо заједно. Свака одлука мора да допринесе нашим заједничким безбедносним капацитетима. А ако Русија одбије да заустави убиства, мора да буде позвана на одговорност", рекао је украјински председник.
Он је изразио подршку плановима председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за самит са руским председником Владимиром Путином.
"Заиста, сви подржавамо одлучност председника Трампа и заједно морамо да обликујемо ставове који неће да дозволе Русији да поново обмањује свет", поручио је Зеленски.
Он је нагласио да све док се наставља рат и окупација, сви заједно морају да одржавају притисак снаге, санкција и дипломатије.
"Захваљујем свима који помажу. Мир кроз снагу", закључио је Зеленски.