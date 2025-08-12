clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"МОСКВА СЕ НЕ ПРИПРЕМА ЗА КРАЈ РАТА, ВЕЋ ЗА НОВУ ОФАНЗИВУ" Зеленски позвао на јединство и појачан притисак на Русију

12.08.2025. 11:51 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Ukrajina
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски упозорио је да се руска војска не спрема да оконча рат, већ припрема нове офанзивне операције.

Зеленски је на Иксу захвалио лидерима Европске уније на досадашњој подршци Украјини.

У својој објави, Зеленски је истакао да је "кључно" да јединство ставова остане "непољуљано" и позвао је партнере да појачају притисак на Русију.

"Питања везана за безбедност Украјине и Европе сви ми разговарамо заједно. Свака одлука мора да допринесе нашим заједничким безбедносним капацитетима. А ако Русија одбије да заустави убиства, мора да буде позвана на одговорност", рекао је украјински председник.

Он је изразио подршку плановима председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за самит са руским председником Владимиром Путином.

"Заиста, сви подржавамо одлучност председника Трампа и заједно морамо да обликујемо ставове који неће да дозволе Русији да поново обмањује свет", поручио је Зеленски.

Он је нагласио да све док се наставља рат и окупација, сви заједно морају да одржавају притисак снаге, санкција и дипломатије.

"Захваљујем свима који помажу. Мир кроз снагу", закључио је Зеленски.

Володимир Зеленски Украјина украјина русија Рат у Украјини
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај