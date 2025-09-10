overcast clouds
МОСКВА - ЗАПАД СВАКОДНЕВНО ОПТУЖУЈЕ РУСИЈУ, БЕЗ ИЈЕДНОГ ДОКАЗА Портпарол Кремља истиче да нема доказа да су оборени дронови Руски

10.09.2025. 13:36 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Песков
Фото: Tanjug/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

МОСKВА: Портпарол руског председништва Дмитриј Песков изјавио је данас да руководство ЕУ и НАТО-а свакодневно оптужује Русију за провокације, најчешће и не покушавајући да пружи било какве аргументе.

Песков је то рекао новинарима, одговарајући на питање о томе да ли НАТО и ЕУ оптужују Русију за провокације дроновима у Пољској, преносе РИА Новости.

Пољски премијер Доналд Туск тврди да су опасни дронови оборени изнад Пољске руски, али, како наводи руска агенција, није пружио било какве доказе за то.

Kако је за РИА Новости рекао отправник послова Русије Андреј Ордаш, Пољска није пружила доказе о наводном руском пореклу дронова оборених изнад њене територије.

