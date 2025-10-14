У МРАКУ ОСТАЛИ МИЛИОНИ ЉУДИ Нестанак стртује изазвао колапс у Бразилу ПОКРЕНУТА ИСТРАГА
Бразилске савезне власти покренуле су истрагу о узроцима пожара који је избио у електроенергетској подстаници у савезној држави Парана, а који је данас рано ујутру изазвао нестанак струје у свим деловима земље оставивши више милиона домаћинстава без струје.
Како је саопштио Оператер националног електроенергетског система (ОНС), до великог поремећаја у Националној мрежи дошло је у 00.32 часа по локалном времену, када је, активирањем регионалног система за растерећење мреже, контролисано искључено око 10.000 мегавата потрошње, пренео је CNN Бразил.
Пожар довео до нестанка струје
Пожар је довео до потпуног искључења подстанице напона 500 киловолта, чиме су прекинуте везе између југа земље и региона југоисток/центар-запад, што је надлежне навело да ситуацију означе као "озбиљну".
Према информацијама које је објавио CNN Brazil, поновно укључење система почело је неколико минута касније, али је било потребно око сат и по до два да се у потпуности нормализује снабдевање електричном енергијом у северним, североисточним, југоисточним и централно-западним деловима земље.
Огласио се министар
Бразилски министар рударства и енергетике Александре Силвеира изјавио је да је узрок био "локални проблем", а не недостатак енергије у систему.
Према подацима којима располаже бразилски портал Глобо, више од четири и по милиона корисника широм земље остало је без струје.
