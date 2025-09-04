НАКОН ТРАГЕДИЈЕ У ЛИСАБОНУ! Премијер открио трагичан биланс: 16 погинулих, 5 у животној опасности, ГРАД ЗАХТЕВА одговоре и тражи кривце
ЛИСАБОН: Премијер Португала Луиш Монтенегро саопштио је данас да је потврђена смрт 16 особа у јучерашњој несрећи трамваја-успињаче Глорија у Лисабону, а да се пет особа међу повређенима налазе у критичном стању.
Он је обећао брзу истрагу о узроцима несреће, пренела је португалска новинска агенција Луса.
"Полиција, јавно тужилаштво и владини стручњаци за транспорт истражују узроке несреће", изјавио је португалски премијер.
Истовремено, градоначелник Лисабона Карлос Моедаш изјавио је данас да је од градског превозника, компаније Карис (Carris), затражио да спроведе "независну спољну истрагу" поред сопствене, унутрашње, како би се утврдило ко је одговоран за исклизнуће успињаче из шина.
"Граду су потребни одговори", изјавио је градоначелник у телевизијском обраћању посвећеном исклизнућу трамваја-успињаче, пренео је АП.
Компанија Карис, која управља овом успињачом, саопштила је да је покренула сопствену истрагу и потврдила да је обављено редовно одржавање целог система успињаче.
Трамвај-успињача у центру португалске престонице, познат као Елевадор да Глориа, популарна је туристичка атракција, посебно током летње сезоне.
Жути трамвај-успињача искочио је из шина током вечерњег шпица јуче око 18 часова по локалном времену и ударио у зграду, у центру португалске престонице, у тренутку када је превозио више од 40 људи.
Медији су раније јавили да је у несрећи погинуло 17 људи, а да их је повређено 21.
Овај трамвај-успињача, возило које се назива и фуникулар, повезан је челичним кабловима при чему силазни вагон својом тежином помаже да се други повлачи навише, а свака кабина може да прими више од 40 људи.