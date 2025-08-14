clear sky
У НАПАДУ ИЗРАЕЛА 11 МРТВИХ Криза у Гази - од почетка рата 239 жртава глади

14.08.2025. 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Izraelska vojska
Фото: Tanjug/AP Photo/Ohad Zwigenber

KАИРО: Израелске снаге уништиле су више кућа у источним деловима града Газе, а при том је погинуло најмање 11 особа, саопштили су данас локални здравствени званичници, док је истовремено палестински исламистички покрет Хамас посредницима у Kаиру рекао да је спреман за наставак преговора о примирју.

У израелским ваздушним ударима и гранатирању током ноћи је погођена кућа у четврти Зеитун, а том приликом је погинуло осам људи, док је један мушкарац страдао у нападу на зграду у оближњем предграђу Туфах, пренео је Ројтерс.

Локалне здравствене службе саопштиле су да су примиле позиве породица заробљених у четврти Зеитун, као и да има рањених, а да возила хитне помоћи не могу да дођу до њих.

Након што израелска војна офанзива у Гази траје већ преко 22 месеца, становници енклаве се боре и са све већом кризом глади.

Још четири особе умрле су од неухрањености и глади у Гази у протекла 24 сата, саопштило је данас локално министарство здравља.

Gaza
Фото: Tanjug/AP Photo/Abdel Kareem Hana

Број људи који је од почетка рата умро од неухрањености и глади сада је порастао на 239, од којих су 106 деца, навело је министарство.

Израел негира ове цифре министарства здравља у Гази, где је Хамас преузео контролу 2007., наводи агенција.

Kако званичници наводе, планирано израелско заузимање града Газа биће вероватно остварено за пар недеља, а Египат настоји да оживи постизање примирја у палестинској енклави тако што је организовао преговоре на којима делегацију Хамаса предводи главни преговарач покрета, Халил Ал-Хаја.

Он је посредницима у Kаиру јуче казао да је покрет спреман да настави преговоре како би се постигло привремено примирје, као и да је отворен за разговоре о свеобухватном споразуму којим би рат био окончан, навели су египатски и палестински извори.

Последњи круг индиректних преговора у Kатару завршен је без резултата крајем јула, а Израел и Хамас оптуживали су се међусобно за неуспех разговора о америчком предлогу који је предвиђао 60-дневно примирје и споразум о ослобађању талаца, подсетио је Ројтерс.

Kако наводи агенција, разлике између две сукобљене стране о кључним питањима и даље делују велике, укључујући обим повлачења израелске војске и захтеве за разоружање Хамаса.

Израел Израел Палестина Газа
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
