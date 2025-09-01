НЕТАНЈАХУ - ДЕЛИМИЧНИ ПРЕКИД ВАТРЕ СА ХАМАСОМ НИЈЕ ОПЦИЈА Трамп саветује - заборави преговоре, УДРИ ПУНОМ СИЛОМ
ТЕЛ АВИВ: Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поновио је свој став да договор са Хамасом о делимичном прекиду ватре и ослобађању талаца "није на столу", пренели су данас израелски медији.
Током шесточасовног заседања израелског безбедносног кабинета, министар за националну безбедност Итамар Бен-Гвир залагао се за гласање против предлога о прихватању било каквих парцијалних договора, на шта је Нетанјаху одговорио да "нема потребе за гласањем јер то и није на столу", преноси Тајмс оф Израел.
Нетањаху је током састанка рекао да га је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп позвао и рекао му да не прихвата никакве делимичне договоре са Хамасом и да уместо тога води борбу против "те терористичке групе пуном снагом".
"Заборави делимичне договоре. Иди пуном снагом и заврши то", наводно је Трамп рекао Нетанјахуу, преноси израелски дневник.
Пре састанка безбедносног кабинета, вести Kанала 12 цитирале су неименоване изворе који тврде да Трамп врши све већи притисак на Нетанјахуа да што брже нанесе пораз Хамасу.
Реагујући на изјаве премијера Израела Форум породица талаца и несталих лица поручио је да Нетанјаху одбацује делимичне оквире на које је раније пристао и да води стратегију која "није стратегија преговарања, већ стратегија опструкције".