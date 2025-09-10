НЕВЕРОВАТАН ”УЛОВ” ПОЛИЦИЈЕ САЛВАДОРА Заплењено 1,4 тоне кокаина који је плутао у Тихом океану
САН САЛВАДОР: Полиција Салвадора запленила је пакете са 1,4 тоне кокаина који су плутали Тихим океаном, рекао је данас председник те земље Најиб Букеле, који је оценио да је то удар "против међународне трговине дрогом".
Букеле је у објави на друштвеним мрежама рекао да је пошиљка пакета кокаина, који су били умотани у пластичне фолије и спојени пластичним конопцима, пронађена око 1.600 километара југозападно од Ел Кордонсиља на пацифичкој обали Салвадора, преноси данас Си-Би-Ес њуз.
Он је навео и да је вредност заплењеног кокаина процењена на 35 милиона долара (29,9 милиона евра).
Букеле је истакао да је у Салвадору између 2024. и 2025. године заплењено 37,2 тоне кокаина процењене вредности од 932,4 милиона долара (796 милиона евра).
El Salvador seized packages containing 1.4 tons of cocaine floating in the Pacific Ocean, President Nayib Bukele said Tuesday, calling it a strike "against international drug trafficking." https://t.co/5s3hR4NL0B
— CBS News (@CBSNews) September 10, 2025
Америчка амбасада у Салвадору похвалила је операцију, наводећи да "свака успешна акција против криминалних мрежа показује да постоји све већа синхронизација између партнера са заједничким циљевима".
Вашингтон процењује да 90 одсто кокаина који стиже у Сједињене Америчке Државе пролази кроз Мексико и Централну Америку малим авионима, чамцима и "нарко подморницама".