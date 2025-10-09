НОБЕЛОВА НАГРАДА ИДЕ У МАЂАРСКУ Ласло Краснахоркаи освојио Нобела за књижевност
09.10.2025. 13:10 13:16
СТОКХОЛМ: Мађарски аутор Ласло Краснахоркаи освојио је овогодишњу Нобелову награду за књижевност, саопштила је Шведска академија.
Њему је припала и новчана награда од 11 милиона шведских круна (милион евра).
Краснахоркаи (71), аутор дистопијских и филозофских романа попут "Сатантанго" и "Меланхолија отпора", добитник је Међународне Букерове награде (2015) и Националне награде за преведену књижевност (2019).
Нобелова награда за књижевност од 1901. године додељена је 117 пута.