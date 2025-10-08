НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ПАТЕНТ КОЈИ САКУПЉА ВОДУ ИЗ ПУСТИЊСКОГ ВАЗДУХА Тројица лауреата са три континента добила Нобела за хемију
СТОКХОЛМ: Нобелова награда за хемију додељена је данас научницима из Јапана, Аустралије и Сједињених Америчких Држава, Сусуму Китагави, Ричарду Робсону и Омару М. Јагију, за развој "метално-органских оквира", саопштила је Краљевска шведска академија наука.
Тројица добитника су креирала молекуларне конструкције са великим просторима кроз које могу да теку гасови и друге хемикалије.
Те конструкције, метално-органски оквири, могу да се користе за сакупљање воде из пустињског ваздуха, хватање угљен-диоксида, складиштење токсичних гасова или катализацију хемијских реакција.
Ову награду, додељену укупно 116 пута од 1901. године, до сада је добило 197 лауреата.
Најмлађи добитник награде из области хемије имао је 35 година - Фредерик Жолио, 1935. године, а најстарији добитник био је Џон Б. Гуденаф, који је 2019, у 97. години, добио ову награду.
Научници Фредерик Санг и Бери Шарплес два пута су добили Нобелову награду за хемију.
Прошле године, Нобелова награда додељена је биохемичару са Универзитета у Сијетлу, Дејвиду Бејкеру, као и Демису Хасабису и Џону Џамперу, научницима у Гугл ДипМајнду, британско-америчкој лабораторији за истраживање вештачке интелигенције са седиштем у Лондону.
Њих тројица су награђена за откриће техника за декодирање и дизајнирање нових протеина.
Њихов рад је користио напредне технологије, укључујући вештачку интелигенцију, и има потенцијал да трансформише начин на који се праве нови лекови и други материјали.
Први Нобел за 2025. годину објављен је у понедељак.
BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
Награда за медицину припала је научницима Мери Е. Брунков, Фреду Рамсделу и др Шимону Сакагучију за њихова открића на пољу имунологије.
Награда за физику припала је Џону Кларку, Мишелу Х. Девореу и Џону М. Мартинису за њихово истраживање чудног света субатомског квантног тунелирања које унапређује моћ свакодневних дигиталних комуникација и рачунарства.
Добитник Нобелове награде за књижевност биће сутра објављен, награда за мир биће објављена у петак, а награда за економију следећег понедељка.
Церемонија доделе награда одржаће се 10. децембра, на годишњицу смрти Алфреда Нобела, оснивача награде.
Нобел је био богати шведски индустријалац и проналазач динамита.
Умро је 1896. године.