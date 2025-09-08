ЧУВЕНИ НОБЕЛОВАЦ УПАЛИО АЛАРМ! Економија ће бити горе него што мислимо
Нобеловац Џозеф Стиглиц истиче да тржишта обвезница још нису у потпуности проценила последице Трампових тарифа.
Према његовим речима, када се компаније прилагоде новом режиму, приходи од царина ће опасти, што би могло погоршати финансијску позицију САД.
- Финансијска ситуација САД биће лошија од тренутних прогноза - рекао је Стиглиц за ЦНБЦ.
Оцењујући трговински споразум између ЕУ и САД, Стиглиц сматра да је Брисел добио неповољан договор, али да је био приморан на компромис због зависности од америчких одбрамбених капацитета.
У претходним данима широм света порасли су приноси на дугорочне обвезнице. Панике још нема, али инвеститори су забринути због високог нивоа задужености и стања државних буџета. Приноси америчких обвезница такође су порасли, али тржиште још увек не одражава реалну фискалну ситуацију САД.
Стиглиц истиче да ће Америка финансирати своје обавезе, али упозорава да је очекивани реални каматни ниво за наредних десет година порастао са 2% на 2,5%. Инвеститори још увек нису довољно реаговали на чињеницу да Трамп планира да покрије растући буџетски дефицит приходима од царина.
Досадашњи подаци показују да су приходи од царина порасли, али компанијама је потребно време да реорганизују добављачке ланце и пронађу најповољнији начин набавке сировина. Када се то догоди, приходи од царина ће поново опасти.
– Зато верујем да ће финансијска ситуација САД бити лошија него што сада показују пројекције – нагласио је Џозеф Стиглиц.
На истом форуму, Џејсон Фурман, бивши члан Обаминог Савета економских саветника, оценио је да Трампову економску политику карактерише висок буџетски дефицит и ослањање на приходе од царина.
Стиглиц је подсетио и да је трговински споразум са Европом неповољан за ЕУ, али да Брисел није имао избора због ратног сукоба са Русијом у Украјини и потребе за америчким одбрамбеним капацитетима.