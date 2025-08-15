clear sky
НОЋНИ НАПАД УКРАЈИНЕ НА КУРСК Једна жена погинула, најмање 10 повређено у нападу дроновима

15.08.2025. 08:17 08:21
МОСKВА: Једна жена је погинула, а још 10 људи је повређено у нападу украјинског дрона током ноћи на стамбену зграду у Kурску, саопштио је вршилац дужности гувернера руске Kурске области Александар Хинштајн.

Он је додао да је напад на вишеспратницу у Железнодорожном округу Kурска изазвао пожар, при чему су четири горња спрата била захваћена ватром, која је у међувремену угашена, преноси Интерфакс.

Раније је објављено да је једна жена погинула, а шест особа повређено након украјинског напада у Kурску, наводи агенција.

Руско Министарство одбране је известило да су снаге ПВО током ноћи обориле 53 украјинска дрона изнад девет руских региона и Азовског мора.

