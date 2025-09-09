НОВО ПОДМЕТАЊЕ ТРАМПУ Џеј Ди Венс назвао наводни цртеж за Епстина "новим Русијагејтом"
ВАШИНГТОН: Амерички потпредседник Џеј Ди Венс назвао је данас објављивање непристојног цртежа који демократе у Конгресу приписују америчком председнику Доналду Трампу, и повезују га са озлоглашеним финансијером Џефријем Епстином, новим покушајем кампање блаћења америчког председника која је слична "Русијагејту", како су назване оптужбе за руско мешање у председничке изборе у Сједињеним Америчким Државама 2016. године.
"Демократе није брига за Епстина. Није их брига чак ни за његове жртве. Зато су годинама ћутали о томе. Једино што их занима јесте да смишљају још један лажни скандал попут 'Русијагејта', како би оклеветали председника Трампа. Нико неће наседати на ове глупости", написао је Венс у објави на платформи X.
Демократе у комитету Представничког дома америчког Конгреса објавиле су данас писмо које је, наводно, Џефрију Епстину за његов рођендан упутио председник Доналд Трамп, што је он негирао, преноси Вашингтон пост.
Трамп је изјавио да није написао то писмо, нити нацртао цртеж жене са облинама који се налази у њему.
Он је поднео тужбу тражећи 10 милијарди долара од листа Волстрит џурнал који је известио о наводном писму.
Писмо се налазило у албуму из 2003. састављеном за рођендан осуђеног сексуалног предатора Епстина.
Демократе у комитету Конгреса добиле су примерак рођенданског албума у оквиру већег броја докумената са имања које је припадало Епстину.
Епстин је 2019. године у САД оптужен за трговину малолетницама у сврху сексуалне експлоатације, и за заверу за вршење сексуалне експлоатације, а умро је у августу те године у затвору у Њујорку, док је као званичан узрок смрти наведено самоубиство вешањем.