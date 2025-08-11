clear sky
НУКЛЕАРКА У ФРАНЦУСКОЈ ЗАУСТАВИЛА РАД ЗБОГ „ИНВАЗИЈЕ“ МЕДУЗА Четири реактора ван погона, безбедност није угрожена

11.08.2025. 14:48 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

Нуклеарна електрана Гравлин (Gravelines) на северу Француске данас је привремено зауставила рад на четири од пет својих постројења због неочекиване инвазије медуза у системима за пумпање воде која хлади реакторе, саопштила је електроенергетска компанија ЕДФ.

Прекид рада јединица 2, 3, 4 и 6 догодио се аутоматски, али ЕДФ истиче да то није угрозило безбедност постројења, запослених нити животну средину, преноси Фигаро.

 Преостале две јединице, 1 и 5, већ су биле у фази одржавања, па је цела нуклеарна електрана тренутно ван погона.

Electricite de France (ЕДФ) је француска државна енергетска компанија, која је у потпуности у власништву француске државе од јуна 2023. године и опслужује 28 милиона домаћинстава. 

Фирма је један од највећих произвођача електричне енергије у свету, са значајним присуством у нуклеарној, хидро- и обновљивој енергији.

Како се наводи у ранијим извештајима, фирма ЕДФ је у првом полугодишту 2025. остварила приход од 59,4 милијарде евра, што је пад од 1,7 одсто у односу на исто раздобље претходне године. EBITDA је истовремено пала за 16,8 одсто међугодишње на 15,5 милијарди евра.

