НУКЛЕАРКА У ФРАНЦУСКОЈ ЗАУСТАВИЛА РАД ЗБОГ „ИНВАЗИЈЕ“ МЕДУЗА Четири реактора ван погона, безбедност није угрожена
Нуклеарна електрана Гравлин (Gravelines) на северу Француске данас је привремено зауставила рад на четири од пет својих постројења због неочекиване инвазије медуза у системима за пумпање воде која хлади реакторе, саопштила је електроенергетска компанија ЕДФ.
Прекид рада јединица 2, 3, 4 и 6 догодио се аутоматски, али ЕДФ истиче да то није угрозило безбедност постројења, запослених нити животну средину, преноси Фигаро.
Преостале две јединице, 1 и 5, већ су биле у фази одржавања, па је цела нуклеарна електрана тренутно ван погона.
Electricite de France (ЕДФ) је француска државна енергетска компанија, која је у потпуности у власништву француске државе од јуна 2023. године и опслужује 28 милиона домаћинстава.
Фирма је један од највећих произвођача електричне енергије у свету, са значајним присуством у нуклеарној, хидро- и обновљивој енергији.
Како се наводи у ранијим извештајима, фирма ЕДФ је у првом полугодишту 2025. остварила приход од 59,4 милијарде евра, што је пад од 1,7 одсто у односу на исто раздобље претходне године. EBITDA је истовремено пала за 16,8 одсто међугодишње на 15,5 милијарди евра.