ОДЈЕКНУЛО ЈЕ КАО ГРОМ, ПАО ЈЕ И ПОКРОВСК?! Важан град у Украјини под Русима, ово мења све! Ево снимака (ВИДЕО)

Руске снаге пробиле су се у Покровск, град на западу Доњецке области, где украјинска војска већ данима води операцију чишћења против непријатељских извиђачко-саботерских група, потврђују војни извори за Украјинску правду.

Украјина и украјински медији, као ни водећи руски медији, још увек нису званично потврдили ову информацију.

Борбе су и даље у току, а стање на терену веома је сложено.

🇷🇺 Russian sabotage groups have entered Pokrovsk, launching a wave of ambushes on Ukrainian forces from inside the city.



▪️According to a Ukrainian officer with the call sign “Alex,” Russian DRGs are actively operating in the southern districts, attacking UAF vehicles and sowing… pic.twitter.com/HqOT8nR3qC — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 21, 2025

Покровск - кључни град

Покровск, који се налази на прелазу између ратом разореног Донбаса и мирнијих регија према западу, пре рата био је важно саобраћајно чвориште с развијеном железничком и путном инфраструктуром.

Фото: Youtube prinstcrin/Kyiv Independent

Данас представља један од кључних градова под украјинском контролом у тој регији. Управо због својег географског положаја има велику стратешку важност – контрола над градом омогућује учинковитију одбрану западног Донбаса, док би његово освајање руским снагама отворило врата дубљем продору према унутрашњости Украјине.

Шта је претходило акцији?

Према информацијама аналитичке групе DeepState, прве руске јединице детектоване су још 17. јула.

Руске снаге искористиле су исцрпљеност једне од бригада и лошу процену ситуације на терену како би се кроз насеље Звирове инфилтрирале у град.

🏃🇺🇦🏳️Ukrainian Nazis are retreating cowardly attempting drive-away abandoning north of Pokrovsk direction



🇷🇺🇷🇺🇷🇺Russian drones chasing them out Pokrovsk



1546 mi² of land will be denazified, liberated by Russia🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Ukrainian flag never be raised in Pokrovsk ever again….😋 pic.twitter.com/gBU8h3J5Q5 — fish 🇷🇺🇺🇸 (@fisherofsea) July 22, 2025

Како би се спречио већи пробој, интервенисале су украјинске јединице 155. одвојене механизиране бригаде и 68. ловачке бригаде, преноси Јутарњи лист.

Напредак руских снага

Према подацима украјинског пројекта мониторинга линија фронта "DeepState", прошлог месеца руске снаге су заузеле 556 квадратних километара - што је њихово највеће освајање територије ове године.

"То је површина четири пута већа од Ливерпула и готово једнака величини Чикага", пише BBC.

Циљ Русије је да пресече линије снабдевања које користи украјинска војска на истоку, и да створи заштитну зону унутар северних граница Украјине. Међутим, руско напредовање је и даље релативно споро. Овим темпом, било би им потребно више од 70 година да заузму целу земљу.

❗A number of foreign analysts believe that if the current pace and intensity of combat operations in Pokrovsk continue, the Armed Forces of Ukraine may cease defending the city around late August to early September.



"This is primarily due to the expansion of the security belt… pic.twitter.com/Gd2OHNpG3g — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 21, 2025

Руске трупе су успеле да продру 10-12 километара дубоко у Сумску област, али је то напредовање заустављено услед жестоког отпора.

Владимир Путин тврди да жели да створи "тампон зону" како би заштитио руску територију, након што су украјинске снаге прошлог лета заузеле део територије Курске области. Руске трупе су их на крају протерале уз помоћ севернокорејских војника и муниције.

Руска војска заглављена у борбама око села

Након тога су Руси прешли границу ка Украјини, али су се брзо заглавили у борбама око малих пограничних села, која и даље често прелазе из руке у руку. Без великих појачања, мало је вероватно да ће руске снаге овде даље напредовати.

Још један северни регион у који су наводно ушли руски војници јесте Харковска област.

Војни аналитичари верују да је циљ ових операција да приморају Украјину да превише развлачи своје трупе дуж целокупне линије фронта дуге 1.200 километара, чиме би биле присиљене да повуку јединице са кључних тачака.

Једно од таквих критичних места је град Покровск, стратешки чвор у источној Украјини, који Москва покушава да заузме више од две године.

Фото: Youtube prinstcrin/Kyiv Independent

Према речима команданта украјинске војске, генерала Олександра Сирског, Русија је концентрисала око 111.000 војника у том подручју.

Нападају пешке или на моторима

Како каже потпоручник Артем Прибиљнов из 155. украјинске бригаде, стациониране близу Покровска, Руси ретко покрећу масовне нападе. Свако веће кретање трупа и оклопних возила брзо би било откривено и уништено дроновима. Зато, како објашњава Прибиљнов, Руси се ослањају на мале групе пешадије које непрестано нападају украјинске положаје, некад на моторима, али чешће пешке.

Овакав "пузећи напад" има за циљ да исцрпи ресурсе Кијева, све док бесконачни таласи руских војника не истерају Украјинце из ровова. Цена за то је, међутим, застрашујуће висока. Украјински Генералштаб процењује да Русија губи више од 1.000 војника дневно. "Би-Би-Си" пише да није могао независно да потврди те бројке, али да оне указују на озбиљне губитке које руска војска трпи.

Напредак између Константиновке и Покровска већ успорава, а ранији покушаји са других праваца су пропали.

Притисак на Украјинце све већи

Украјинци су под све већим притиском на линији фронта, јер руске снаге стално покушавају да прекину њихове линије снабдевања нападима дроновима.

- Путеве које смо користили пре два месеца сада више не можемо користити - ни дању, ни ноћу - рекао је наредник Виктор Пјасетски из 93. украјинске бригаде, стациониране близу Константиновке.

Због тога је сада изузетно тешко и споро достављати храну и муницију, евакуисати рањене и ротирати трупе на првој линији.

Руски дронови попут "Гербере" могу да лете стотинама километара, досежући и оне области које су до недавно сматране релативно безбедним. Њихов циљ није само рушење одбрамбених линија, већ и "застрашивање цивилног становништва", каже наредник Пјасетски.

- Систематски уништавају цивилне објекте. Желе да ослабе морал и да подрију наше поверење у способност Украјине да заустави Русе - закључио је он.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda