ОДЛУКА КОЈА ЈЕ ИЗАЗВАЛА БУРУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: Шницла, кобасица и стејк могу да буду само од меса! ОДЗВОНИЛО ВЕГЕТАРИЈАНСКИМ ВАРИЈАНТАМА ПОПУЛАРНЕ ХРАНЕ
Европски парламент изгласао је забрану коришћења назива повезаних са месом, попут бургера, шницле или кобасице, за биљне производе.
Одлука је изазвала праву буру међу потрошачима, еколошким организацијама и љубитељима вегетаријанске исхране широм Европе.
Расправе о томе како називати веге производе трају већ годинама, а сада је ЕУ коначно пресекла. Биљни производи више неће смети да користе називе који се односе на месо, без обзира на то што су ти термини већ ушли у свакодневни говор потрошача.
Француска посланица Селин Имар, која је водила ову иницијативу, изјавила је да се „стејк, котлет и кобасица праве на фармама, не у лабораторијама“. „Транспарентност и поштовање према сточарима су нам приоритет“, поручила је Имарова.
Према новом правилнику, назив месо односи се искључиво на јестиве делове животиња, док су месни производи само они који су у потпуности животињског порекла. На списку забрањених израза налази се чак 29 термина – међу њима говедина, пилетина, сланина, ре́барца, крилца и бело месо.
Овај потез Европског парламента изазвао је бурну реакцију широм континента. Бројне организације за заштиту потрошача и животне средине оцениле су да је забрана „бесмислена и увредљива за здрав разум“.
„Не мислите ваљда да су купци толико наивни да не разумеју шта купују? Ако пише ‘веган бургер’, свима је јасно да нема меса“, поручио је посланик Томас Вајц из редова Зелених.
Подсетимо, слична дебата водила се и 2017. године, када је Суд правде ЕУ одлучио да се називи млеко, путер и јогурт могу користити само за производе животињског порекла. Тако су биљне алтернативе попут сојиног или овсеног „млека“ морале да промене назив у – напитке.
Сада усвојени текст мора да прође кроз нови круг преговора у Савету ЕУ, где се очекује оштра расправа. Док месна индустрија поздравља „победу здравог разума“, произвођачи биљних производа најављују правну борбу, тврдећи да се овим потезом укида фер конкуренција и успорава прелазак на одрживу исхрану.
Једно је сигурно — у Европи ће од сада бургер бити само бургер, али вегетаријанци ће морати да смисле нови назив за своју верзију.