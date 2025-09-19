ОДНОСИ КИНА - САД ВЕОМА ВАЖНИ ЗА ОБЕ СТРАНЕ Си Ђинпинг: Разговори са Трампом били позитивни, Америка ДА СЕ УЗДРЖИ ОД ЈЕДНОСТРАНИХ ОГРАНИЧЕЊА
Председник Кине Си Ђинпинг оценио је данашњи телефонски разговор са америчким председником Доналдом Трампом као позитиван и конструктиван, наглашавајући да су односи између Кине и САД веома важни, јавља Синхуа.
Си је навео да је став Кине о платформи ТикТок јасан, да кинеска влада поштује жеље предузећа и да очекује да САД обезбеде отворену и праведну средину за пословање кинеских компанија.
Он је, такође, поручио да САД треба да се уздрже од наметања једностраних трговинских ограничења, спрече једнострани притисак и не утичу на исход трговинских преговора.
Си је подсетио и да Кина неће заборавити подршку САД током Другог светског рата.
Трамп: Управо сам завршио веома продуктиван разговор са Си Ђинпингом
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је "управо завршио веома продуктиван разговор" са кинеским председником Си Ђинпингом.
"Постигли смо напредак по многим веома важним питањима, укључујући трговину, фентанил, потребу да се оконча рат између Русије и Украјине и одобравање споразума о ТикТок-у. Такође сам се сложио са председником Сијем да се састанемо на самиту АПЕЦ-а у Јужној Кореји, да ћу отићи у Кину почетком следеће године и да ће председник Си, такође, доћи у Сједињене Државе у одговарајуће време", рекао је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Truth Социал.
Трамп је додао да ће са Сијем "поново разговарати телефоном", као и да се обојица "радују сусрету" на регионалном економском форуму Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕЦ).
CNN je раније данас, позивајући се на званичника Беле куће, јавио да је амерички председник Доналд Трамп разговарао телефоном са кинеским колегом Си Ђинпингом о решавању питања кинеске мреже ТикТок и трговини.
Како је навео АП, разговор Трампа и Сија уприличен је у настојању да се закључи договор који би омогућио популарној друштвеној мрежи ТикТок да настави рад у Сједињеним Америчким Државама.
Позив би могао да пружи назнаке о могућем састанку двојице лидера да би постигли коначан споразум о окончању трговинског рата и разјаснили у ком правцу би односи између две светске суперсиле могли да се развијају, навела је агенција.
Ово је други Трампов разговор са Сијем откако се вратио у Белу кућу и увео изузетно високе царине Кини, што је покренуло узајамна трговинска ограничења и затегло односе између две највеће економије света.
Двојица лидера разговарала су и у јуну да би смањили тензије око кинеских ограничења извоза ретких земних елемената, који се користе у свим производима, од паметних телефона до борбених авиона.