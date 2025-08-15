ОПЕТ ХОРОР НА КАМЧАТКИ! Вулкан Кључевској избацио стуб песка висок осам километара!
МОСКВА: Вулкан Кључевској на Камчатки произвео је емисију пепела до висине од 8 километара изнад нивоа мора, саопштио је Камчатски тим за реаговање на вулканске ерупције (КВЕРТ) Института за вулканологију и сеизмологију Далекоисточног огранка Руске академије наука.
"У 21.30 по камчатском времену експлозије су подигле пепео из вулкана Кључевској 8 километара изнад нивоа мора", саопштено је из КВЕРТ-а, преноси РИА Новости.
Према подацима, облак пепела се проширио 100 километара североисточно од вулкана. КВЕРТ је издао наранџасто упозорење за авијацију за то подручје.
"Активност вулкана представља претњу локалном и међународном ваздушном саобраћају", наводи се у саопштењу. Кључевској, који се налази 30 километара од села Кључи, остаје један од најактивнијих вулкана у Евроазији.
Последња јака ерупција почела је 31. јула, након снажног земљотреса који се догодио на Камчатки 30. јула. Од тада, вулкан избацује стубове пепела на висину од 5 до 12 километара.
Пепео је падао у насељеним подручјима Уст-Камчатског општинског округа. Данас је на источној обали Камчатке регистрован земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали.