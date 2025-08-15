clear sky
ОПЕТ ХОРОР НА КАМЧАТКИ! Вулкан Кључевској избацио стуб песка висок осам километара!

15.08.2025. 14:00 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
р
Фото: youtube prinstcrin/ @viralhog,ViralHog

МОСКВА: Вулкан Кључевској на Камчатки произвео је емисију пепела до висине од 8 километара изнад нивоа мора, саопштио је Камчатски тим за реаговање на вулканске ерупције (КВЕРТ) Института за вулканологију и сеизмологију Далекоисточног огранка Руске академије наука.

"У 21.30 по камчатском времену експлозије су подигле пепео из вулкана Кључевској 8 километара изнад нивоа мора", саопштено је из КВЕРТ-а, преноси РИА Новости. 

Према подацима, облак пепела се проширио 100 километара североисточно од вулкана. КВЕРТ је издао наранџасто упозорење за авијацију за то подручје. 

"Активност вулкана представља претњу локалном и међународном ваздушном саобраћају", наводи се у саопштењу. Кључевској, који се налази 30 километара од села Кључи, остаје један од најактивнијих вулкана у Евроазији. 

Последња јака ерупција почела је 31. јула, након снажног земљотреса који се догодио на Камчатки 30. јула. Од тада, вулкан избацује стубове пепела на висину од 5 до 12 километара. 

Пепео је падао у насељеним подручјима Уст-Камчатског општинског округа. Данас је на источној обали Камчатке регистрован земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали.

камчатка вулкан ерупција вулкана
Вести Свет
