Осморо мртвих и 50 рањених у пуцњавама КРВАВИ ПРАЗНИЧНИ ВИКЕНД У ЧИКАГУ Неколико повређених у критичном стању!

02.09.2025. 22:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixyabay.com

ЧИКАГО:Током продуженог викенда поводом америчког Празника рада, који се слави првог понедељка у септембру, у низу оружаних инцидената у Чикагу убијено је осам особа, док је још 50 рањено, саопштила је данас полиција.

Према прелиминарним подацима, од петка увече до понедељка увече укупно 58 особа је погођено у 37 одвојених пуцњава широм трећег највећег града у САД. 
 

Већина пуцњава имала је по једну жртву, али је у три случаја повређено више особа, преноси АП.
Неколико повређених је у критичном стању, а у већини случајева још нема ухапшених.
 

Сличан талас насиља десио се и прошле године током истог празника, када је седам особа убијено, а више од 20 рањено. 
 

Повећан број пуцњава није неуобичајен за Чикаго, посебно током летњих празничних викенда, када поједини делови града, нарочито на западу и југу, бележе раст насиља, наводи АП.
 

Полиција је саопштила да је у суботу увече седам особа рањено у пуцњави из аутомобила у покрету у јужном делу града.
 

У недељу рано ујутро четворо људи рањено је када су две групе испалиле хице из возила на групу испред куће.
 

У понедељак је у пуцњави рањено пет особа, међу њима и 17-годишњак који је у критичном стању. 
 

Председник САД Доналд Трамп запретио је гувернеру Илиноиса Џеј-Бију Прикеру да "мора да среди Чикаго или ћемо ми доћи", алудирајући на могућу интервенцију савезне власти.
 

Такође је најављено појачано присуство федералних агената у граду, укључујући имиграционе службе.
 

Градоначелник Чикага Брандон Џонсон потписао је извршну наредбу којом наређује да градске службе не сарађују са савезним властима када "прекораче овлашћења", оптуживши Трампову администрацију за импулсивне и непредвидиве потезе.
 

Према подацима Лабораторије за криминалистику Универзитета у Чикагу, иако је укупна стопа насилног криминала у Чикагу у опадању, разлике међу квартовима су огромне. 
 

Нека насеља имају и до 68 пута више убистава него она са најнижом стопом криминала, а у 2024. години години у Чикагу су забележена 573 убиства, што је највише од свих америчких градова.

