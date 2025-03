ОСЛОБОЂЕН ПАВЕЛ ДУРОВ Оснивач Телеграма пуштен да се врати кући у Дубаи ФРАНЦУСКЕ ВЛАСТИ НАСТАВЉАЈУ ИСТРАГУ

Технолошки милијардер ухапшен је у августу 2024. у Паризу под оптужбом да није адекватно модерирао садржај на платформи како би смањио криминалне активности, пренео је британски The Guardian.



Дуров негира да је одбио сарадњу с властима у случајевима повезанима с трговином дрогом, дечјом порнографијом и преварама.

Телеграм је раније одбацио тврдње да не модерира садржај довољно. Ово је први пут да је неки челник технолошке компаније ухапшен због криминалних активности на властитој платформи.

"Поступак је у току, али сјајно је бити код куће", написао је Дуров на свом Телеграм каналу.

Дуров је ухапшен након што је његов приватни авион слетео у Париз. Француски суд тада му није допустио да напусти земљу.

Из тужилаштва у Паризу данас је потврђено да су његове "правосудне обвезе" суспендоване између 15. марта и 7. априла, иако нису објављени детаљи услова привременог пуштања.

Дуров је рођен у Русији и има држављанства Русије, Француске, Уједињених Арапских Емирата и карипске државе Свети Кристофор и Невис. Телеграм је нарочито популаран у Русији, Украјини, државама бившег Совјетског Савеза и Ирану.

Апликацију користи око 950 милиона људи широм света, а позната је по нагласку на приватност корисника, често у контрасту с политикама осталих глобалних друштвених платформи.

