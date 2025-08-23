КИША, СУНЦЕ, ПА ТОТАЛНИ ОБРТ Овог датума креће потоп; Ево какво нас време очекује наредних дана
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас током дана биће променљиво облачно и суво време са дужим сунчаним интервалима, а већ 25. августа стижу обилне падавине.
Дуваће слаб и умерен ветар, на северу и истоку повремено и јак, западни и северозападни, увече у слабљењу, најавио је РХМЗ.
Најнижа температура биће од 11 до 18 степени, а највиша од 24 до 28 степени. У току ноћи у северним, западним и централним крајевима уследиће наоблачење, местимично с краткотрајном кишом.
Време наредних дана
У недељу (24. августа) биће углавном суво уз пријатнију температуру.
Ујутро и пре подне на северу се очекује претежно сунчано време, у осталим крајевима пролазно наоблачење, тек понегде са слабом кишом. После подне очекује се разведравање.
Наредне седмице биће суво уз дуже сунчане интервале, а киша и локални пљускови с грмљавином се уз променљиву облачност очекују у понедељак и уторак (25-26. августа) на западу, југозападу и југу, а крајем периода (30. августа) и на северу Србије.
Биће и постепено топлије, па се у другој половини седмице поново очекује температура изнад 30 степени Целзијусових.У Београду ће сутра бити претежно сунчано време, повремено уз малу до умерену облачност. Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни.
Најнижа температура биће од 13 до 15 степени, а највиша око 26.
Увече и у току ноћи постепено наоблачење, пред јутро могућа слаба киша.