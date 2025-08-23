clear sky
14°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КИША, СУНЦЕ, ПА ТОТАЛНИ ОБРТ Овог датума креће потоп; Ево какво нас време очекује наредних дана

23.08.2025. 06:52 07:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
време
Фото: Илустрација/ Canva

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас током дана биће променљиво облачно и суво време са дужим сунчаним интервалима, а већ 25. августа стижу обилне падавине.

Дуваће слаб и умерен ветар, на северу и истоку повремено и јак, западни и северозападни, увече у слабљењу, најавио је РХМЗ.

Најнижа температура биће од 11 до 18 степени, а највиша од 24 до 28 степени. У току ноћи у северним, западним и централним крајевима уследиће наоблачење, местимично с краткотрајном кишом.

Време наредних дана

У недељу (24. августа) биће углавном суво уз пријатнију температуру.

Ујутро и пре подне на северу се очекује претежно сунчано време, у осталим крајевима пролазно наоблачење, тек понегде са слабом кишом.  После подне очекује се разведравање.

Наредне седмице биће суво уз дуже сунчане интервале, а киша и локални пљускови с грмљавином се уз променљиву облачност очекују у понедељак и уторак (25-26. августа) на западу, југозападу и југу, а крајем периода (30. августа) и на северу Србије.

Биће и постепено топлије, па се у другој половини седмице поново очекује температура изнад 30 степени Целзијусових.У Београду ће сутра бити претежно сунчано време, повремено уз малу до умерену облачност.  Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни.

Најнижа температура биће од 13 до 15 степени, а највиша око 26.

Увече и у току ноћи постепено наоблачење, пред јутро могућа слаба киша.

Метео
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај