ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА КОД ПРЕШЕВА УХАПСИЛА АЛБАНЦА Ухваћен са 758 грама хероина
22.08.2025. 23:29 23:30
Припадници Управе граничне полиције, у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Врање, ухапсили су албанског држављанина С. З. (30) због сумње да је данас током граничне провере аутобуса, код Станице граничне полиције Прешево, избацио два пакета у којима се налазила материја за коју се сумња да је опојна дрога хероин, укупне тежине 758,36 грама.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, албански држављанин се терети да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Врању, додаје се у саопштењу.