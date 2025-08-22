РАД НЕДЕЉОМ ШТЕТИ ЉУДСКОМ БЛАГОСТАЊУ Ево шта су утврдили швајцарски истраживачи ЖЕНЕ УГРОЖЕНИЈЕ ОД МУШКАРАЦА
БЕРН: Рад недељом је штетан за физичко, ментално и социјално благостање, посебно када је флексибилно радно време ограничено, наводи се у закључку студије коју је спровео швајцарски Интердисциплинарни центар за истраживање рада на Универзитету у Берну.
Студију је данас представила "Алијанса за недељу", група синдиката, верских организација и Швајцарског друштва за медицину рада, пренео је Свисинфо.
Коалиција се противи плановима који се разматрају за ублажавање швајцарских закона о раду и сматра да би рад недељом требало да остане ограничен на професије које су неопходне за друштво.
Тренутно су жене, мигранти и људи са несигурним запослењем прекомерно заступљени међу онима који раде недељом.
Жене пропорционално чешће (17,3 одсто) раде недељом него мушкарци (14 одсто), упркос повећању стопе учешћа у радној снази.
Оне и чешће раде у секторима са високом стопом рада недељом, као што су здравство, угоститељство и продаја.
Према студији, здравствене последице крећу се од поремећаја спавања до кардиоваскуларних болести и депресије.
Без периода одмора викендом, повећава се ризик од емоционалне исцрпљености, а рад недељом такође утиче на друштвене ритуале као што су верске службе, породична окупљања и спортски догађаји.
Рад недељом је генерално забрањен у Швајцарској, а подлеже одобрењу у секторима где је то неопходно.
Поменути савез осуђује све већи број атака на периоде одмора запослених и верује да повећање рада недељом не сме постати норма.
Тренутно постоје планови за ублажавање закона о раду недељом у Швајцарској, а једна иницијатива коју је покренуо кантон Цирих захтева дванаест нелиценцираних радних места недељом годишње, три пута више него данас.
Друга, коју је покренуо радикално-либерални сенатор Тјери Буркарт, има за циљ да рад на даљину учини флексибилнијим одобравањем девет недеља годишње.