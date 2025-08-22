clear sky
РАД НЕДЕЉОМ ШТЕТИ ЉУДСКОМ БЛАГОСТАЊУ Ево шта су утврдили швајцарски истраживачи ЖЕНЕ УГРОЖЕНИЈЕ ОД МУШКАРАЦА

22.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари
Фото: Pixabay.com

БЕРН: Рад недељом је штетан за физичко, ментално и социјално благостање, посебно када је флексибилно радно време ограничено, наводи се у закључку студије коју је спровео швајцарски Интердисциплинарни центар за истраживање рада на Универзитету у Берну.

Студију је данас представила "Алијанса за недељу", група синдиката, верских организација и Швајцарског друштва за медицину рада, пренео је Свисинфо.

Коалиција се противи плановима који се разматрају за ублажавање швајцарских закона о раду и сматра да би рад недељом требало да остане ограничен на професије које су неопходне за друштво.

Тренутно су жене, мигранти и људи са несигурним запослењем прекомерно заступљени међу онима који раде недељом.

Фото: Pixabay.com

Жене пропорционално чешће (17,3 одсто) раде недељом него мушкарци (14 одсто), упркос повећању стопе учешћа у радној снази.

Оне и чешће раде у секторима са високом стопом рада недељом, као што су здравство, угоститељство и продаја.

Према студији, здравствене последице крећу се од поремећаја спавања до кардиоваскуларних болести и депресије.

Без периода одмора викендом, повећава се ризик од емоционалне исцрпљености, а рад недељом такође утиче на друштвене ритуале као што су верске службе, породична окупљања и спортски догађаји.

Фото: Pixabay.com

Рад недељом је генерално забрањен у Швајцарској, а подлеже одобрењу у секторима где је то неопходно.

Поменути савез осуђује све већи број атака на периоде одмора запослених и верује да повећање рада недељом не сме постати норма.

Тренутно постоје планови за ублажавање закона о раду недељом у Швајцарској, а једна иницијатива коју је покренуо кантон Цирих захтева дванаест нелиценцираних радних места недељом годишње, три пута више него данас.

Друга, коју је покренуо радикално-либерални сенатор Тјери Буркарт, има за циљ да рад на даљину учини флексибилнијим одобравањем девет недеља годишње.

 

