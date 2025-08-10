ОВДЕ БЕСКУЋНИЦИ НИСУ ВИШЕ ДОБРОДОШЛИ Доналд Трамп се огласио, а имао је поруку и за криминалце
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је данас обећао да ће да исели бескућнике из престонице и затвори криминалце, упркос тврдњама градоначелнице Вашингтона Мјуриел Баусер да тренутно нема пораста криминала.
"Бескућници морају одмах да се иселе. Даћемо вам места за боравак, али даље од престонице. Криминалци, не морате да се иселите. Ми ћемо вас сместити у затвор где и припадате", написао је Трамп на платформи Трутх Социал, преноси Ројтерс.
Трампова објава укључује слике шатора и улица у Вашингтону са нешто смећа.
"Учинићу нашу престоницу сигурнијом и лепшом него икада раније", истакао је председник САД.
Бела кућа није желела да објасни на основу ког закона би Трамп могао да исели људе из Вашингтона.
Како наводи агенција, Трамп контролише само савезну земљу и зграде у граду.
Према наводима организације Комјунити партнершип, која ради на смањењу бескућника у Вашингтону, сваке ноћи око 3.782 појединца без крова над главом борави у граду са око 700.000 становника.
Већина бескућника налази се у склоништима или привременим смештајима, док се сматра да је око 800 њих "на улици", наводи организација.