ПАКАО НА ЗЕМЉИ Највиша температура на свету данас је измерена у Ираку

10.08.2025. 18:21 18:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Најтоплије место на свету данас у 15 часова био је Башрах у Ираку где је измерено 52,6 степени, објављено је на интернет страници Огимет који скупља информације о времену из целог света.

Градови у Ираку налазе се међу десет најтоплијих током данашњег дана - на другом и трећем месту са температуром од 50,7 степени Кербела и Насирија.

Најхладније на свету данас у 15 часова измерено је у Востоку, на Антарктику, минус 68,9 степени.

Највише кише на свету у последња 24 сата пало је у Шимоносекију у Јапану, а најјачи ветар дувао је у Свободнију у Русији - 288 километара на сат.

Најтоплије у Европи данас у 15 часова било је у Турској, а најхладније у Павелецу у Русији. 

У Адани у Турској измерена је температура од 47,5 степени, у руском Павелецу је било нула степени.

Највише кише у последња 24 сата у Европи пало је Артвину у области Ризе у Турској, потом у месту Орте у Италији.

Најјачи ветар данас је дувао у Кракенесу у Норвешкој, 115 километара на сат, подаци су објављени на страници Огимет.

температура Ирак временске прилике
Вести Свет
