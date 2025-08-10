ПАКАО НА ЗЕМЉИ Највиша температура на свету данас је измерена у Ираку
Најтоплије место на свету данас у 15 часова био је Башрах у Ираку где је измерено 52,6 степени, објављено је на интернет страници Огимет који скупља информације о времену из целог света.
Градови у Ираку налазе се међу десет најтоплијих током данашњег дана - на другом и трећем месту са температуром од 50,7 степени Кербела и Насирија.
Најхладније на свету данас у 15 часова измерено је у Востоку, на Антарктику, минус 68,9 степени.
Највише кише на свету у последња 24 сата пало је у Шимоносекију у Јапану, а најјачи ветар дувао је у Свободнију у Русији - 288 километара на сат.
Најтоплије у Европи данас у 15 часова било је у Турској, а најхладније у Павелецу у Русији.
У Адани у Турској измерена је температура од 47,5 степени, у руском Павелецу је било нула степени.
Највише кише у последња 24 сата у Европи пало је Артвину у области Ризе у Турској, потом у месту Орте у Италији.
Најјачи ветар данас је дувао у Кракенесу у Норвешкој, 115 километара на сат, подаци су објављени на страници Огимет.