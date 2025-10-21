overcast clouds
ПАНИКА НА КРУЗЕРУ Путник пао у море, брод у акцији спасавања

21.10.2025. 17:03
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Крузер
Фото: pixabay.com

Путник је, према наводима, пао у море са крузера који превози британске путнике, јавља Мирор.

Туристи на броду Norwegian Jewel, који плови од Барселоне ка Мајамију, кажу да су пробуђени у 2 сата после поноћи када се преко разгласа огласила порука "code Oscar starboard" - поморски сигнал за ванредну ситуацију када особа падне у море.

Један путник тврди да су чланови посаде потврдили да је "неко пао у море" и да је брод сада у "режиму потраге и спасавања" - тренутно кружи Атлантским океаном.

Норвешки крузер испловио је из Барселоне 15. октобра 2025. године. Британски путник, који је желео да остане анониман, рекао је: "Спавао сам у кабини. Kапетан је издао обавештење.

"Пошто је порука емитована и у наше кабине, помислио сам да је озбиљно и погледао на интернету да 'Oscar' значи особа у мору. Управо смо пре десетак минута добили обавештење да је неко заиста пао у море, и зато кружимо."

Из компаније Norwegian Cruise Line навели су да су контактирани ради коментара.

Извор: Телеграф
 

Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
