ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА БРИТАНЦЕМ Тело истраживача пронађено у глечеру, после 66 година
ЛОНДОН: Остаци Британца који је настрадао у несрећи у Антарктику 1959. године пронађени су у глечеру који се топи 66 година касније.
Остатке је пронашла у јануару пољска антарктичка експедиција, заједно са ручним сатом, радиом и лулом, преноси Би Би Си.
Званично је идентификован као Денис "Тинк" Бел, који је пао у ледену пукотину са 25 година док је радио за организацију која је касније постала Бритиш антарктик сурвеј.
"Иако је нестао 1959. године, његова успомена је остала жива међу колегама и у наслеђу поларног истраживања", изјавила је директорка Бритиш антарктик сурвеја Дејм Џејн Френсис.
Денис је отишао на Антарктик 1958. године, када је био још одсеченији него данас.
Био је распоређен на двогодишњу мисију у Адмиралти Беју, малој британској бази са око 12 људи на острву Kинг Џорџ, која се налази око 120 километара од северне обале Антарктичког полуострва.
Најпознатији је био по љубави према хаскијима који су вукли санке по острву, а одгајио је два легла паса.
Такође је учествовао у мапирању острва Kинг Џорџ, стварајући неке од првих карата тог углавном неистраженог подручја.
Несрећа се догодила током једне такве експедиције, неколико недеља након што је напунио 25 година.
Денисов брат Дејвид, који је дуго веровао да га никада неће пронаћи, изразио је захвалност научницима и планира да заједно са сестром коначно достојанствено испрати брата.