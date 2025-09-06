clear sky
ПОЖАР У ЦЕНТРУ ЛОНДОНА! Гори стара зграда Би-Би-Сија, више од 100 ватрогасаца на терену

06.09.2025. 09:40 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Canva/ Ilustracija

ЛОНДОН: Око 100 ватрогасаца гаси од јутрос пожар који је избио око три сата после поноћи у деветоспратној згради у лондонском Вајт Ситију, саопштиле су британске власти.

Петнаест ватрогасних возила је такође присутно код зграде у Улици Вуд Лејн, а пожар је захватио спратове према врху зграде, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада, преноси Скај њуз.

Зграда је стари телевизијски центар Би-Би-Сија, који је био седиште емитера до 2013. године. Околне улице су затворене за саобраћај и људима се саветује да избегавају то подручје.

Први извештаји о пожару примљени су непосредно после 3 сата јутрос по локалном времену, а екипе из околних ватрогасних станица упућене су на лице места, наводи британска телевизија. Узрок пожара још није познат.

