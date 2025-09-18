ПОЗНАТ КИРКОВ НАСЛЕДНИК Ево ко ће бити на челу организације коју је основао и водио убијени политичар БИЛА ЈЕ ТО ЊЕГОВА ЖЕЉА ЗА ЖИВОТА
Ерика Кирк је именована за извршну директорку организације Турнинг поинт УСА, конзервативне омладинске организације коју је основао и водио њен супруг,Чарли Кирк, до његовог убиства прошле недеље.
Поред тога што ће бити извршна директорка, Ерика ће такође председавати управним одбором групе, према саопштењу. Одбор је навео да је Чарли Кирк изразио жељу да његова супруга преузме вођство у случају његове смрти. Гласање је било једногласно.
Она је алудирала на ту могућност у данима након пуцњаве, обећавајући да ће „Турнинг Поинт УСА учинити највећом ствари коју је ова нација икада видела“.
Ерика Кирк требало би да се појави заједно са председником САД Доналдом Трампом и другим истакнутим републиканцима на комеморацији у недељу за свог супруга у Аризони, где је породица Кирк живела.
Чарли Кирк, који је упуцан током говора на универзитету у Јути, брзо је напредовао у републиканској политици након што је био суоснивач организације Турнинг Поинт УСА 2012. године. У данима након његове смрти, Трамп и други високи републиканци похвалили су његове напоре у повећању излазности републиканаца међу млађим бирачима на председничким изборима 2024. године.
Турнинг Поинт је изградио мрежу огранака на универзитетским кампусима широм земље и развио снажно присуство на друштвеним мрежама, предвођен Чарлијем Кирком, који се често појављивао у виралним видео клиповима.
„Нико није боље разумео нити имао срце младих у Сједињеним Америчким Државама од Чарлија“, рекао је Трамп на Truth Социал прошле недеље.
Кирк је такође био познат по својим наступима на кампусу, где је изазивао студенте на дебату под слоганом „Докажите да нисам у праву“. Смртоносно је упуцан на једном од ових догађаја, погођен једним метком док је одговарао на питање члана публике.
