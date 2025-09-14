light rain
ПРВИХ 400 ДОЗА ВАКЦИНЕ ВЕЋ НА ТЕРЕНУ, 45.000 У ПРИПРЕМИ: СЗО не чека – епидемија еболе се шири и већ је однела 16 живота

14.09.2025. 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
ебола
Фото: Танјуг/ AP Photo/Jerome Delay/ File MSF via AP

Светска здравствена организација (СЗО) данас је саопштила да је почела вакцинацију здравствених радника у првим редовима и контаката особа заражених вирусом еболе у провинцији Каса у Демократској Републици Конго, где је проглашена епидемија.

СЗО је саопштила да је почетних 400 доза вакцине Ервебо против еболе из државних залиха од 2.000 доза испоручено у Булапе, које је епицентар епидемије, преноси Ројтерс.

Међународна координациона група за снабдевање вакцинама одобрила је слање додатних око 45.000 доза вакцине против еболе у ДР Конго, саопштила је организација.

Епидемија, прва у земљи након три године, проглашена је почетком септембра. Густа тропска шума Конга представља природно складиште вируса еболе, који изазива грозницу, болове у телу и дијареју, а може да остане у телу преживелих и појави се поново и након неколико година.

Најновији подаци Министарства здравља у Киншаси показују да постоје 32 сумњива случаја, 20 потврђених и 16 смртних исхода.

