ОГЛАСИО СЕ МУП: „У Новом Сaду није коришћен ЦН гас, не поседујемо такво средство“
БЕОГРАД: Министарство унутрашњих послова најодлучније је демантовало вечерас наводе који су се појавили у јавности да је полиција у Новом Саду користила такозвани ЦН гас и нагласило да полиција такво средство уопште не поседује, па самим тим није могло да буде ни употребљено.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, средства која полиција користи су строго регулисана, званично одобрена и нису штетна по здравље људи и околину, у прописаној мери употребе.
"Конкретно, полиција располаже искључиво хемијским метком ознаке МН-01, који садржи ЦС гас, као и ручном хемијском бомбом ознаке РБ-Н2, која такође садржи ЦС гас. Истичемо да се наведена средства користе искључиво од стране полицијслих службеника посебно обучених за употребу ових средстава. Ова средства се налазе на званичној листи одобрених средстава и користе се у складу са законом и међународним стандардима", навео је МУП.
Додаје се да изношење неутемељених тврдњи о наводној употреби опасних или забрањених хемијских средстава представља грубо дезинформисање јавности, изазивање неоправдане панике и нарушавање угледа полиције.
"Министарство унутрашњих послова наставиће да све своје активности спроводи одговорно, професионално и у складу са законом, водећи рачуна о безбедности свих грађана", наводи се u саопштењу.