ЗЕЛЕНСКИ О НАПАДИМА НА РУСИЈУ: Најефикасније санкције су удари на нафтна постројења

14.09.2025. 20:05 20:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

КИЈЕВ: Најефикасније санкције са најбржим дејством на Русију јесу удари на руску нафтну индустрију, изјавио је данас председник Украјине Володимир Зеленски.

''Удари на руске терминале и складишта нагде значајно су ограничиле руску нафтну индустрију, што значајно ограничава њихво рат'', рекао је Зеленски током редовног видео-обраћања, јавља Укринформ.

Коментаришући нападе руских дронова на нафтну рафинерију ''Кириши'' у Лењинградској руској области, Зеленски је рекао да је у сржи рата који је Русија покренула против Украјине нафта и гас.

Раније данас украјинске јединице извеле су напад на нафтну рафинерију "Кириши" у Лењинградској области Руске Федерације.

Командант Снага беспилотних система Оружаних снага Украјине Роберт Бровди рекао је  да су напад извеле у ноћи између 13. и 14. септембра јединице "Птице СБС" (14. пук) и Специјалних снага операција (SSO).

Lokalne власти у Русији потврдиле су да је рафинерија у граду Кириши била мета напада дроновима.

Гувернер Лењинградске области Александар Дрозденко изјавио је да су три дрона оборена у области града, али да су њихови делови изазвали пожар на постројењу.

Према његовим речима, пожар је локализован и нема извештаја о жртвама или повређенима.

