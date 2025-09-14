overcast clouds
(ФОТО) ЧАРЛИ ЈЕ БИО БЕЛИ ОРАО Испливала фотографија Кирка у дресу српског клуба из Чикага!

14.09.2025. 20:46 20:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: AP Photo/Matt Rourke, File

Свет је у неверици након трагедије у којој је живот изгубио Чарли Кирк, десничарски активиста и блиски сарадник бившег америчког председника Доналда Трампа, убијен током говора на Универзитету „Јута“.

Мање је познато да је Кирк имао посебну везу са Србима – био је једини Американац који је играо за кошаркашки клуб „Бели орлови“ (White eagles) из Илиноја, док су сви остали чланови екипе били Срби.

– Дружећи се са Србима, брзо сам упознао њихов менталитет. Временом сам и сам почео да се осећам као Балканац. Путовали смо свуда, играли и против афроамеричких тимова. Нико није гледао ко си и одакле долазиш – рекао је Кирк у једном од својих интервјуа.

На интернету се сада појавила и фотографија на којој Кирк поносно носи дрес „Белих орлова“, као симбол његове блискости са српском заједницом у Чикагу.

Чарли Кирк имао је 31 годину. Иза себе је оставио супругу Ерику Францве и двоје деце.

