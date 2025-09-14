(ФОТО) ЧАРЛИ ЈЕ БИО БЕЛИ ОРАО Испливала фотографија Кирка у дресу српског клуба из Чикага!
Свет је у неверици након трагедије у којој је живот изгубио Чарли Кирк, десничарски активиста и блиски сарадник бившег америчког председника Доналда Трампа, убијен током говора на Универзитету „Јута“.
Мање је познато да је Кирк имао посебну везу са Србима – био је једини Американац који је играо за кошаркашки клуб „Бели орлови“ (White eagles) из Илиноја, док су сви остали чланови екипе били Срби.
– Дружећи се са Србима, брзо сам упознао њихов менталитет. Временом сам и сам почео да се осећам као Балканац. Путовали смо свуда, играли и против афроамеричких тимова. Нико није гледао ко си и одакле долазиш – рекао је Кирк у једном од својих интервјуа.
🇺🇲🇷🇸 Charlie Kirk played for Serbian basketball club ‘White Eagles’ from Illinois.
"Serbs hold a special place in my heart - a powerful nation."
🙏 We will always love you Charlie. pic.twitter.com/oTBVAMmttn
— Mario ZNA (@MarioBojic) September 13, 2025
На интернету се сада појавила и фотографија на којој Кирк поносно носи дрес „Белих орлова“, као симбол његове блискости са српском заједницом у Чикагу.
Чарли Кирк имао је 31 годину. Иза себе је оставио супругу Ерику Францве и двоје деце.