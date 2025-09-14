light rain
Инцидент испред Амбасаде Србије – истакнута застава ОВК и увреде упућене запосленима

14.09.2025. 20:34 20:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ kosovo-online.com
Фото: Dnevnik

Током данашњег протеста присталица ОВК у Хагу, на улазна врата Амбасаде Србије постављена је застава ОВК, а запосленима у овој дипломатској мисији упућене су увреде на националној основи, јавља портал kosovoonline.

Како су за Косово онлајн потврдили из Амбасаде, инцидент се догодио око 16 часова, када се један аутомобил зауставио испред зграде, из њега је изашло неколико непознатих лица, поставило заставу и затим се удаљило.

Представници Амбасаде одмах су обавестили дипломатску полицију, која је узела изјаве од запослених и евидентирала број регистрационих таблица возила. Надлежни органи најавили су покретање истраге и појачано присуство полиције у близини зграде Амбасаде.

Према наводима из Амбасаде, током дана у Хагу се кретало више стотина људи и аутомобила са заставама Албаније и ОВК. Пролазећи поред Амбасаде Србије, упућивали су увреде и добацивања, што је додатно узнемирило запослене и грађане који су се у том тренутку налазили у близини.

косово и метохија овк
