СРБИН ИЗ ГОРАЖДЕВЦА УХАПШЕН НА ЈАРИЊУ Тзв. косовска полиција му претреса породичну кућу
01.11.2025. 16:35 16:37
На административном прелазу Јариње јутрос је ухапшен Н. У. из Гораждевца, а тзв. косовска полиција спроводи претрес његове породичне куће у том селу.
Радио Гораждевац је пренео речи његовог рођака да је полиција упала у дом чији је члан породице раније данас приведен, а реч је о Н. У. који живи и ради у Београду као припадник саобраћајне полиције.
Како наводи тај медији, разлози хапшења за сада нису познати, као ни то да ли је претрес повезан са тим случајем.