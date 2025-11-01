scattered clouds
16°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИН ИЗ ГОРАЖДЕВЦА УХАПШЕН НА ЈАРИЊУ Тзв. косовска полиција му претреса породичну кућу

01.11.2025. 16:35 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages

На административном прелазу Јариње јутрос је ухапшен Н. У. из Гораждевца, а тзв. косовска полиција спроводи претрес његове породичне куће у том селу.

Радио Гораждевац је пренео речи његовог рођака да је полиција упала у дом чији је члан породице раније данас приведен, а реч је о Н. У. који живи и ради у Београду као припадник саобраћајне полиције.

Како наводи тај медији, разлози хапшења за сада нису познати, као ни то да ли је претрес повезан са тим случајем.

хапшење Косовска полиција јариње
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај