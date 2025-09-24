overcast clouds
РАТ ДРОНОВИМА СЕ НАСТАВЉА Харковом одјекивале екпслозије, гори петрохемијски комплекс Гаспрома!

24.09.2025. 09:28 09:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
požar
Фото: Tanjug (Ukrainian Emergency Service via AP)

КИЈЕВ/МОСКВА: Масовни напад руских дронова током протекле ноћи на Харковску област изазвао је пожаре на више локација, а једна особа је повређена, саопштила је данас украјинска Државна служба за ванредне ситуације.

У саопштењу које је објављено на Фејсбуку се наводи да су четири пожара избила у Холодногирском округу Харкова, где је запаљена продавница, помоћна зграда и други објекти, а оштећене су и приватне куће и аутомобили, преноси Укринформ. 

У селу Бугајовка, у Чугујевском округу, запаљене су стамбена зграда и помоћне зграде.

Руска војска је гранатирала Прудјанку у Харковској области, где је рањен један мушкарац.

Украјински дронови напали су петрохемијски комплекс Салават, којим управља енергетски гигант "Гаспром", у руској Републици Башкортостан, рекао је регионални гувернер Руслан Хабиров.

"Службе за ванредне ситуације предузимају мере за гашење пожара изазваног нападом", рекао је руски гувернер у објави на Телеграму, преноси агенција РИА Новости.

Он је додао да се процењује обим штете.

Руска војска је током ноћи пресрела и уништила 70 украјинских дронова изнад пет региона и Црног мора, саопштило је руско Министарство одбране .

Према наводима министарства, дронови су уништени изнад Белгородске, Курске, Ростовске и Волгоградске области, припојеног Крима и Црног мора.

Рат у Украјини напад дроновима харков
Вести Свет
