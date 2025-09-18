clear sky
23°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖЕСТОКА ОСВЕТА УКРАЈИНЕ! Тврде да су убили 18 руских официра

18.09.2025. 14:36 14:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
с

Осамнаест руских официра 35. комбиноване армије погинуло је у саботажном нападу крајем августа у делу Запорошке области којег су заузеле руске трупе, објавио је украјински пројекат "Желим да живим".

Према саопштењу, непознате особе су 30. августа запалиле суву траву у близини командног места војске недалеко од села Воскресенка. Ватра се, како се наводи, брзо проширила на зграде и земунице на том месту.

"Због густог дима и пуњења командног места угљен-моноксидом, особље штаба није могло да побегне", наводи се у саопштењу.

Украјински државни пројекат објавио је списак руских војника који су наводно погинули у пожару.

Кијев Индепендент није могао да потврди ове тврдње. Русија ретко јавно открива своје војне губитке.

 

рат русија украјина саботажа запорожје
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај