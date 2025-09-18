ЖЕСТОКА ОСВЕТА УКРАЈИНЕ! Тврде да су убили 18 руских официра
18.09.2025. 14:36 14:40
Осамнаест руских официра 35. комбиноване армије погинуло је у саботажном нападу крајем августа у делу Запорошке области којег су заузеле руске трупе, објавио је украјински пројекат "Желим да живим".
Према саопштењу, непознате особе су 30. августа запалиле суву траву у близини командног места војске недалеко од села Воскресенка. Ватра се, како се наводи, брзо проширила на зграде и земунице на том месту.
"Због густог дима и пуњења командног места угљен-моноксидом, особље штаба није могло да побегне", наводи се у саопштењу.
Украјински државни пројекат објавио је списак руских војника који су наводно погинули у пожару.
Кијев Индепендент није могао да потврди ове тврдње. Русија ретко јавно открива своје војне губитке.