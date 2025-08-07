РУСИЈА ШАЉЕ ЖЕСТОКУ ПОРУКУ! "Орешник" може да погоди и Немачку
Москва шаље јасну поруку Западу – укидање ограничења на ракете средњег домета отвара могућност напада на територије Немачке, Велике Британије и Француске.
Русија озбиљно разматра могућност да против територије Немачке употреби ракетни систем „Орешник“, уколико би Берлин одлучио да се укључи у сукоб испоруком ракета Таурус Украјини – тврди руски политиколог Александар Перенџијев.
Перенџијев истиче да је најновија одлука Кремља да више не поштује мораторијум на распоређивање ракета средњег и мањег домета сигнал који не оставља простор за сумњу: Москва је спремна да одговори не само Украјини, већ и свакој другој држави коју процени као претњу.
У том контексту, он посебно издваја Немачку, упозоравајући да се ова земља све више позиционира као потенцијални непријатељ. По његовим речима, безбедносна ситуација у Европи се заоштрава, а Берлин се нашао у центру пажње због своје политичке и војне реторике.
Перенџијев напомиње да се не може искључити ни сличан одговор према Великој Британији или Француској, уколико и те земље крену путем додатне војне подршке Украјини.
Подсетимо, Министарство спољних послова Руске Федерације је претходно саопштило да Москва више не сматра да је обавезана ограничењима која су се односила на копнено лансиране ракете средњег и кратког домета. Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је ову промену, додавши да у овом тренутку нема планова за званично размештање тих пројектила, али да таква опција остаје отворена.