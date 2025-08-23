clear sky
РУСКА ПВО ОБОРИЛА СЕДАМ УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА Напади не престају, више повређених, међу њима и дете

23.08.2025. 07:43
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
украјина
Фото: Printskrin x / @lubinetzs

Руска противваздушна одбрана (ПВО) оборила је током ноћи седам украјинских дронова изнад Ростовске и Волгоградске области и Краснодарског краја, саопштило је Министарство одбране Русије.

Прецизира се да су четири украјинска дрона уништена изнад територије Ростовске области, два изнад Волгоградске и један изнад територије Краснодарског краја, пренеле су РИА Новости.

Три особе, укључујући дете, повређене су ноћас у нападу украјинских дронова на руску Волгоградску област, саопштио је раније начелник области Андреј Бочаров.

 

 

Рат у Украјини
