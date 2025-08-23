РУСКА ПВО ОБОРИЛА СЕДАМ УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА Напади не престају, више повређених, међу њима и дете
23.08.2025. 07:43 08:02
Коментари (0)
Руска противваздушна одбрана (ПВО) оборила је током ноћи седам украјинских дронова изнад Ростовске и Волгоградске области и Краснодарског краја, саопштило је Министарство одбране Русије.
Прецизира се да су четири украјинска дрона уништена изнад територије Ростовске области, два изнад Волгоградске и један изнад територије Краснодарског краја, пренеле су РИА Новости.
Три особе, укључујући дете, повређене су ноћас у нападу украјинских дронова на руску Волгоградску област, саопштио је раније начелник области Андреј Бочаров.
Seven Ukrainian drones downed over three Russian regions last night:https://t.co/hgGQJJNMVN pic.twitter.com/Qd1AIzzQAa
— TASS (@tassagency_en) August 23, 2025