(ВИДЕО) РУСКИ НОЋНИ УДАР НА КИЈЕВ Погинуле четири особе, повређено 13

''Kао резултат комбинованог руског гранатирања, четири особе су погинуле, а 13 је повређено. Још 10 људи, укључујући двоје деце и трудницу, спасиле су службе хитне помоћи“, навела је у објави на Фејсбуку Државна служба за ванредне ситуације, преноси Укринформ.



Four killed and at least 13 injured in Russian overnight terrorist attacks on Kyiv. The entrance of a high-rise was destroyed. Search and rescue efforts are still underway. pic.twitter.com/6CA25lHlsk

Према саопштењу, у нападу су оштећене стамбене зграде, пословни центар, школа, метро станица и други објекти у различитим деловима Kијева.

Отклањање последица ноћног удара на град је у току, а све службе су на терену, додаје се у саопштењу.

Русија је током ноћи извела комбиноване нападе на Kијев и низ региона Украјине, где је проглашена ваздушна узбуна.



‼️Ukraine: 6 killed in Russian strikes on Kyiv



Dozens more injured. In the Shevchenkivskyi district, Russians destroyed an entire section of a multi-storey residential building.



Rescuers are clearing the rubble — the death toll may rise.



🔺Eight districts of the city were… pic.twitter.com/5vo2Dmgkza

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2025